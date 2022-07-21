Липень, 21 в 14:09

Кремль зараз створює підґрунтя для “приєднання до РФ” тимчасово окупованих територій на півдні України. Про це свідчить нещодавня заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про “розширення географії” захоплення українських територій у повномасштабній війні.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Заява Лаврова означає одне: зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю або статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні. Це насамперед Херсонська область та частина Запорізької, – зазначив він.

За словами представника ГУР, у заяві Лаврова можна виділити два аспекти:

Зараз дивляться

1. РФ прагне захопити весь Донбас та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

– Перше – однозначно вони вже заявили, що завдання по Луганській області вирішено. Ми бачимо, наскільки активні дії РФ саме на Донецькому напрямку. Вони не приховують мету, яку ставлять для себе: це вихід на адміністративні кордони Донецької області для того, щоб закінчити епопею з повної окупації Луганської та Донецької областей в адміністративних кордонах, – пояснив Скібіцький.

2. Створення підґрунтя для проведення фейкового “референдуму”, або для “приєднання” окупованих територій півдня України до РФ.

– Яким цей процес буде – побачимо. Зараз у Москві йдуть активні дискусії в політикумі та керівництві стосовно того, як зробити більш “прозорим” для міжнародної спільноти цей процес, – розповів представник ГУР.

За його словами, одним із елементів такого “приєднання” є паспортизація – активна видача паспортів РФ українцям.

За словами Скібіцького, якщо на окупованому Донбасі ця процедура вимагала отримання спочатку паспортів так званих “Л/ДНР”, то на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей ця процедура значно простіша: пишеш заяву і отримуєш паспорт.

– Це один із варіантів, які може застосовувати РФ. Проведення псевдореферендуму і подальша заява щодо “приєднання” чи “неприєднання” цих територій. А заява Лаврова якраз і свідчить про те, що вони готуються до цього. Вони готують міжнародну спільноту до того, що це “допомога російськомовному населенню, громадянам РФ, які проживають на тимчасово окупованих територіях”. Такий, можливо, основний сценарій, який ми зараз бачимо, – наголосив Скібіцький.

Скібіцький уточнив, що давати поради українцям, які зараз проживають на тимчасово окупованій території, дуже складно, оскільки росіяни створили там нелюдські умови життя. За даними розвідки, рашисти вже створюють там виборчі дільниці, активно складають списки для проведення “референдуму”.

Крім того, на цих територіях дуже складна гуманітарна ситуація, відбувається жорсткий контроль з боку окупантів за українцями.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Генеральний штаб ЗСУ