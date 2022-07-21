Июль, 21 в 7:10

За прошедшие сутки российские военные безуспешно штурмовали территорию Углегорской ТЭС в Донецкой области.

– Украинские военные заставили оккупантов бежать, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Армия РФ уже не первый день прибегает к боевым действиям, чтобы захватить территорию ТЭС и создать условия для наступления на Бахмут.

Сейчас на одноименном направлении идут бои в районе Новолуганского.

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Кроме того, враг привлекает диверсионно-разведывательные группы, чтобы выведать огневые позиции Сил обороны на отдельных направлениях.

Под обстрелом РФ в течение 19 июля находилась военная и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и другие.

Авиационные удары российские военные нанесли по селам Вершина и Белогоровка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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