Вынудили оккупантов бежать – ВСУ о попытке РФ штурмовать территорию Углегорской ТЭС
За прошедшие сутки российские военные безуспешно штурмовали территорию Углегорской ТЭС в Донецкой области.
– Украинские военные заставили оккупантов бежать, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Армия РФ уже не первый день прибегает к боевым действиям, чтобы захватить территорию ТЭС и создать условия для наступления на Бахмут.
Сейчас на одноименном направлении идут бои в районе Новолуганского.
Кроме того, враг привлекает диверсионно-разведывательные группы, чтобы выведать огневые позиции Сил обороны на отдельных направлениях.
Под обстрелом РФ в течение 19 июля находилась военная и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и другие.
Авиационные удары российские военные нанесли по селам Вершина и Белогоровка.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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