Змусили окупантів тікати – ЗСУ про спробу РФ штурмувати територію Вуглегірської ТЕС

Липень, 21 в 7:10

Упродовж минулої доби російські військові безуспішно штурмували територію Вуглегірської ТЕС у Донецькій області.

– Українські військові змусили окупантів тікати, – зауважили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Армія РФ уже не перший день вдається до бойових дій, щоб захопити територію ТЕС та створити умови для наступу на Бахмут.

Нині на однойменному напрямку точаться бої в районі Новолуганського.

Зараз дивляться

Крім того, ворог залучає диверсійно-розвідувальні групи, щоб викрити вогневі позиції Сил оборони на окремих напрямках.

Під обстрілом РФ протягом 19 липня перебувала військова та цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших.

Авіаційних ударів російські військові завдали по селах Вершина та Білогорівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.