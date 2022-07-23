Липень, 23 в 13:22

Більшає кількість російських солдатів, які у телефонних розмовах зі своїми родичами жаліються, що не хочуть більше воювати в Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, наразі дуже часто в телефонних перехопленнях окупантів можна почути, що їхній моральний дух на дуже низькому рівні. Проте не перестає дивувати те, як до цього ставляться їхні родичі, які говорять, що “Путін щось придумає”.

Зараз дивляться

– Кількість перехоплень, які свідчать про панічні настрої, про небажання воювати серед окупантів, дуже зросла. Але це мало б значення, якби ми мали справу з армією якоїсь цивілізованої країни, де життя і думка солдатів чогось варті. В Російській Федерації це зовсім не так. І на думку власних солдатів російське командування плювати хотіло, – зауважив Юсов.

І саме панічні настрої вплинули на наземну активність окупаційних військ – кількість операцій зменшилась.

– Рашисти не хочуть гинути, не хочуть воювати. Попри те, що на Сході ця активність зберігається, на Півдні бачимо іншу картину. Загальна тональність перехоплень окупантів дуже відрізняється від тієї, яка була на початку війни, – додав він.

Щодо планів російського командування, то вони не змінилися – Москва прагне повного знищення української державності та свідомості.

За словами Юсова, зараз це відбувається на тимчасово окупованих територіях, наприклад, на Херсонщині. Там окупаційна влада нав’язує нові шкільні підручники.