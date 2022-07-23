Удар по морскому порту Одессы – в ОВА сообщили о пострадавших

Июль, 23 в 20:34

В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.

– Сегодня, на следующий день после подписания договора об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами Калибр. К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта, – заявил Марченко на своей странице в Telegram.

Он добавил, что после подобного удара весь мир должен убедиться, что Россия – страна-террорист, с которой невозможно договориться.

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Напомним, что утром 23 июля во время воздушной тревоги в Одессе раздалось несколько взрывов. На территории атакованного Одесского морского торгового порта находилось зерно.

Источник: Максим Марченко