Удар по морському порту Одеси – в ОВА повідомили про постраждалих

Липень, 23 в 20:34

В результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко.

– Сьогодні, на наступний день після підписання договору про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами Калібр. На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту, – заявив Марченко на своїй сторінці у Telegram.

Він додав, що після подібного удару весь світ повинен переконатися, що Росія – країна-терорист, з якою неможливо домовитися.

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Нагадаємо, що вранці 23 липня під час повітряної тривоги в Одесі пролунало декілька вибухів. На території атакованого Одеського морського торгового порту перебувало зерно.

Джерело: Максим Марченко