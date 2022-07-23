Удар по морському порту Одеси – в ОВА повідомили про постраждалих
В результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко.
– Сьогодні, на наступний день після підписання договору про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами Калібр. На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту, – заявив Марченко на своїй сторінці у Telegram.
Він додав, що після подібного удару весь світ повинен переконатися, що Росія – країна-терорист, з якою неможливо домовитися.
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Нагадаємо, що вранці 23 липня під час повітряної тривоги в Одесі пролунало декілька вибухів. На території атакованого Одеського морського торгового порту перебувало зерно.
Джерело: Максим Марченко