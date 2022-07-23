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Факти / Україна

Удар по морському порту Одеси – в ОВА повідомили про постраждалих

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Максим Марченко

В результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко.

 – Сьогодні, на наступний день після підписання договору про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами Калібр. На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту, – заявив Марченко на своїй сторінці у Telegram.

Він додав, що після подібного удару весь світ повинен переконатися, що Росія – країна-терорист, з якою неможливо домовитися.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що вранці 23 липня під час повітряної тривоги в Одесі пролунало декілька вибухів. На території атакованого Одеського морського торгового порту перебувало зерно.

Джерело: Максим Марченко

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