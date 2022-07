Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання в Англії.

Про це він повідомив у соціальних мережах, опублікувавши відео з навчального полігону.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.

The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2022