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Факти / Україна

Впевнений, що Україна переможе: Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання в Англії.

Про це він повідомив у соціальних мережах, опублікувавши відео з навчального полігону.

– Цього тижня я відвідав українських військових, які проходять навчання британських Збройних сил у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати давати відсіч російській агресії, – йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, як Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої.

Британський прем’єр кидає навчальну гранату, займає позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

Джонсон зазначив, що протягом наступних чотирьох місяців Збройні сили Британії планують навчити близько 10 тис. українських армійців.

За його словами, навчання доповнює інвестиції, які Британія робить для підтримки України.

– Ми сподіваємося, що хід цієї війни почне відбивати злий напад Путіна на Україну. Я знаю, що зрештою український народ досягне успіху. Я знаю, що Збройні сили України також досягнуть успіху, – сказав Джонсон у відео.

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