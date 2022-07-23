Липень, 23 в 15:37

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання в Англії.

Про це він повідомив у соціальних мережах, опублікувавши відео з навчального полігону.

– Цього тижня я відвідав українських військових, які проходять навчання британських Збройних сил у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати давати відсіч російській агресії, – йдеться у підписі до відео.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire. Зараз дивляться The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2022

На кадрах можна побачити, як Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої.

Британський прем’єр кидає навчальну гранату, займає позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

Джонсон зазначив, що протягом наступних чотирьох місяців Збройні сили Британії планують навчити близько 10 тис. українських армійців.

За його словами, навчання доповнює інвестиції, які Британія робить для підтримки України.