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Факти / Україна

Зеленський затвердив комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 23 липня затвердив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя.

Своїм указом Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Голова держави  затвердив персональний склад конкурсної комісії з добору кандидатів у ВРП.

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Конкурсній комісії він доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.

До складу конкурсної комісії увійшли:

  • Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;
  • Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;
  • Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Нагадаємо, що 22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження.

Джерело: Президент України

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