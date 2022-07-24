Зеленський затвердив комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя
Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський своїм указом від 23 липня затвердив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя.
Своїм указом Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Голова держави затвердив персональний склад конкурсної комісії з добору кандидатів у ВРП.
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Конкурсній комісії він доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;
- Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;
- Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Нагадаємо, що 22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження.
Джерело: Президент України