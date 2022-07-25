Класична російська шизофренія: Подоляк відповів на заяви Лаврова

Липень, 24 в 22:06

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відповів міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову на його слова про намір РФ у війні скинути в Україні “антинародний режим”.

У соціальних мережах Подоляк заявив, що ці слова Лаврова – “добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору”.

– Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері – що твоя мета – “позбутися антинародного київського режиму”, – зазначив він.

Подоляк стверджує, що “режими” – це щось у російських в’язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах.

Зараз дивляться

– Вирішуючи скинути “антиісторичні режими”, важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб’єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів, – наголосив радник керівника ОП.

Нагадаємо, що 24 липня Лавров під час зустрічі з представниками країн-членів Ліги арабських держав заявив, що Росія допоможе народу України позбутися “антинародного та антиісторичного режиму”. Він також зазначив, що Росія нібито готова до переговорів з Києвом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Офіс президента