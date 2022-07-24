Июль, 24 в 0:06

Обстрел российской армией порта Одессы является ударом по политическим позициям самой России.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения 23 июля.

Он начал с попыток российских оккупантов закрепиться в Херсонской области.

Сейчас смотрят

— Их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом “шапкозакидательство”… Но чем это помогло им? Вооруженные Силы Украины шаг за шагом продвигаются в области, – сказал президент.

Владимир Зеленский также прокомментировал российский удар по Одессе.

– Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту – циничный – оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности, то видите, что происходит. Сегодняшние российские Калибры уничтожили саму возможность для таких заявлений, – сказал президент.

Президент добавил, что мировая реакция на обстрел порта единодушна, поэтому Россия уже не сможет никого обмануть.

В результате удара по Одессе, в частности, повреждены здания одесского художественного музея, а сами ракеты ударили рядом с историческими объектами города, которые являются достоянием не только Украины, но и Европы.

– Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к тому оружию, которое нужно для нас, для нашей победы, – сказал президент.

Президент напомнил, что 23 июля провел переговоры с представителями Конгресса США во главе с Адамом Смитом, который является главой комитета Палаты представителей, который занимается американскими вооруженными силами.

– Мы поняли друг друга с пол слова. И это тоже отражает, какой путь мы прошли за все эти дни, дни войны, – сказал президент.

Владимир Зеленский также заявил, что разговаривал с президентом Казахстана Касим-Жомарт Токаевым, которого поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и международного права.

Президент также особо посвятил внимание Саммиту первых леди и джентльменов, который сегодня прошел в Киеве по инициативе Елены Зеленской, супруги главы государства. По его словам, потенциал этого мероприятия имеет свои положительные дипломатические последствия для Украины.

Он прокомментировал также ракетные обстрелы РФ по Украине и отметил, что сейчас удается сбивать часть ракет, когда цель — сбивать каждую вражескую ракету.

– И мы будем делать все необходимое, чтобы все же получить современные и эффективные системы противовоздушной обороны. Наша цель. Государство-террорист ежедневно поставляет новые аргументы для этого, – сказал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что на 23 июля почти 24 тысячи защитников и защитниц Украины отмечены государственными наградами за свою храбрость. 160 воинам присвоено звание Героя Украины.