Липень, 24 в 0:06

Обстріл російською армією порту Одеси є ударом по політичних позиціях самої Росії.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення 23 липня.

Він почав звернення з намагань російських окупантів закріпитись у Херсонській області.

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– Їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом “шапкозакидательство”… Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області, – сказав президент.

Володимир Зеленський також прокоментував російський удар по Одесі.

– Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по морському порту – цинічний – виявився ударом також по політичних позиціях самої Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, якісь домовленості, то бачите, що відбувається. Сьогоднішні російські Калібри знищили саму можливість для таких заяв, – сказав президент.

Президент додав, що світова реакція на обстріл порту є одностайною, тому Росія вже не зможе нікого обманути.

В результаті удару по Одесі, зокрема, було пошкоджено будівлі одеського художнього музею, а самі ракети вдарили поруч з історичними об’єктами міста, які є надбанням не лише України, але й Європи.

– Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до тієї зброї, яка потрібна для нас, для нашої перемоги, – сказав президент.

Президент нагадав, що 23 липня провів переговори з представниками Конгресу США на чолі з Адамом Смітом, який є головою комітету Палати представників, який опікується американськими збройними силами.

– Ми зрозуміли один одного з півслова. І це теж відображає, який шлях ми пройшли за всі ці дні, дні війни, – сказав президент.

Володимир Зеленський також заявив, що мав розмову з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим, якому подякував за підтримку суверенітету України та міжнародного права.

Президент також окремо присвятив увагу Саміту перших леді та джентльменів, який сьогодні пройшов у Києві за ініціативою Олени Зеленської, дружини глави держави. За його словами, потенціал цього заходу має свої позитивні дипломатичні наслідки для України.

Він прокоментував також ракетні обстріли РФ по Україні та зазначив, що зараз вдається збивати частину ракет, коли метою є збивати кожну ворожу ракету.

– І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні та ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета. Держава-терорист щоденно постачає нові аргументи для цього, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також додав, що станом на 23 липня майже 24 тисячі захисників і захисниць України відзначені державними нагородами за свою хоробрість. 160 воїнам присвоєно звання Героя України.