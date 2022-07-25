Июль, 24 в 21:32

Украинские защитники смогут освободить всю Херсонскую область от российских агрессоров до сентября.

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

– Фактически мы можем говорить, что перелом в ходе военных действий наступил. Видим, что в Херсонской области ВСУ начали контрнаступательные действия. Можно сказать, что до сентября Херсонская область точно будет освобождена, и все планы оккупантов ждет крах, – сказал Хлань в эфире одного из украинских телеканалов.

Советник подчеркнул, что украинские военные точными ударами по складам оккупантов уничтожили боекомплект, а ударами по Антоновскому и Дарьевскому мостам – лишили оккупантов возможности быстро подвезти новый.

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Все это, по его словам, создало условия для успешного контрнаступления.

Для пополнения запасов россиянам необходимо прибегать к хитрости – перевозить небольшие партии вооружений, маскируя их под “гуманитарную помощь”.

В Институте изучения войны ранее заявили, что активное контрнаступление ВСУ на Херсонщине или вот-вот начнется, или уже идет.

Сергей Хлань, комментируя эту информацию, уточнял, что у украинских защитников уже есть определенные успехи.

Фото: Херсонцы