Штурмувати “в лоб” не будуть: Жданов припустив, яким може бути звільнення Херсона

Липень, 24 в 20:00

Українська армія завжди намагається за малих втрат придавити угрупування російських військ на Херсонському напрямку до Дніпра та змусити його здатися.

Таке припущення висунув військовий експерт Олег Жданов. При цьому він каже, що ЗСУ не штурмуватимуть місто в лоб.

— Ми на Херсон підтискаємо з кількох сторін. Головне завдання не в тому, що ми штурмуємо укріплені райони, ми їх намагаємося, по-перше, обходити там, де вони будують оборонні межі. По-друге, ми знекровлюємо це угрупування за рахунок знищення складів, техніки, озброєння, особистого складу, пунктів управління, пунктів зв’язку тощо, – зазначив експерт.

Він додав, що на Херсонському напрямку українська армія вже працює за опорними пунктами, завдаючи удари як штурмовою авіацією так і артилерією.

Зараз дивляться

— Йде відсікання угрупування військ в районі Херсону від логістичних шляхів постачання. Тобто поповнення паливом, боєприпасами, продовольством, особистим складом, технікою, озброєнням.

Що стосується звільнення Енергодару, то за словами експерта, це місто немає сенсу брати штурмом, адже воно має об’єкт підвищеної небезпеки – атомну станцію. Найкраще, на думку Жданова, просунувшись у бік Мелітополя просто відрізати Енергодар, щоб він залишився у глухому оточенні подалі від лінії фронту.

Джерело: Олег Жданов