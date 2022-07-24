В Харьковской области среди ночи было слышно два взрыва
Требует проверки
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В Харькове ночью были слышны взрывы.
О двух мощных звуках один за другим местные жители сообщили ориентировочно в полчетвертого ночи.
По их словам, прозвучали они ориентировочно в Чугуевском районе.
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