Июль, 24 в 6:48

В Харькове ночью были слышны взрывы.

О двух мощных звуках один за другим местные жители сообщили ориентировочно в полчетвертого ночи.

По их словам, прозвучали они ориентировочно в Чугуевском районе.

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