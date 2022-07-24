Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Харьковской области среди ночи было слышно два взрыва

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Харьковской области среди ночи было слышно два взрыва
Фото: Depositphotos

В Харькове ночью были слышны взрывы.

О двух мощных звуках один за другим местные жители сообщили ориентировочно в полчетвертого ночи.

По их словам, прозвучали они ориентировочно в Чугуевском районе.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка