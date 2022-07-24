У Харківській області серед ночі було чути два вибухи

Липень, 24 в 6:48

У Харківській області вночі було чутно вибухи.

Про два потужні звуки один за одним місцеві жителі повідомили орієнтовно о пів на четверту ночі.

За їхніми словами, пролунали вони орієнтовно в Чугуївському районі.

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