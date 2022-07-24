Пять мощных взрывов в Николаеве: оккупанты попали в склад
В Николаеве ночью 24 июля после объявления воздушной тревоги прогремело более пяти мощных взрывов.
Обновлено в 14.00. В ОК Юг сообщили, что россияне нанесли удар семью модифицированными ракетами с ЗРК С-300. В результате этого были поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Предварительно потерь нет.
Обновлено в 11.48. Обстрелам город подвергся около 04.00.
По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Виталия Кима, российские военные попали в складское помещение.
В настоящее время власти области выясняют подробную информацию о повреждениях и пострадавших.
Заметим, что сирены в Николаеве прозвучали в 03.43.
А уже спустя 25 минут городской глава Александр Сенкевич подтвердил факт взрывов, а также призвал людей оставаться в укрытиях, не публиковать в соцсетях фото, видео последствий обстрелов до появления официальной информации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич
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