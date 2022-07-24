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Факти / Україна

У Миколаєві вночі прогриміло понад 5 потужних вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

У Миколаєві вночі прогриміло понад п’ять потужних вибухів.

Сталось це після оголошення повітряної тривоги.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав людей залишатись в укриттях, не публікувати в соцмережах фото й відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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