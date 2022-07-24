Липень, 24 в 20:52

Росії не вдасться захопити Слов’янськ та Краматорськ до 11 вересня. Ймовірно, що вона взагалі не зможе цього зробити.

Таку думку висловив аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Варос.

– Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані референдуми на окупованих територіях, – сказав Варос в інтерв’ю Суспільному.

Він додав, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов’янська та Сіверська має відносно вищу густину населення, ніж інші райони Донбасу, і окупанти зіткнулися з труднощами під час боїв у міському середовищі.

Зараз дивляться

– Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, насамперед на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії, – наголосив аналітик.

Джордж Варос стверджує, що РФ вкрай повільно намагається захопити невелике місто – Сіверськ, і поки що їй це не вдається.

А тому, на його думку, немає перспектив швидкого успіху агресорів, якщо врахувати складність та кращу підготовленість оборони Донецької області.

Варос погодився з оцінкою військового командування України про те, що стабілізувати ситуацію на фронті допомогли постачання західної зброї.

Особливо ситуацію змінили американські ракетні системи HIMARS, які погіршили здатність росіян використовувати артилерію.