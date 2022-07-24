Захоплення Краматорська та Слов’янська Росією малоймовірне – ISW
Росії не вдасться захопити Слов’янськ та Краматорськ до 11 вересня. Ймовірно, що вона взагалі не зможе цього зробити.
Таку думку висловив аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Варос.
– Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані референдуми на окупованих територіях, – сказав Варос в інтерв’ю Суспільному.
Він додав, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов’янська та Сіверська має відносно вищу густину населення, ніж інші райони Донбасу, і окупанти зіткнулися з труднощами під час боїв у міському середовищі.
– Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, насамперед на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії, – наголосив аналітик.
Джордж Варос стверджує, що РФ вкрай повільно намагається захопити невелике місто – Сіверськ, і поки що їй це не вдається.
А тому, на його думку, немає перспектив швидкого успіху агресорів, якщо врахувати складність та кращу підготовленість оборони Донецької області.
Варос погодився з оцінкою військового командування України про те, що стабілізувати ситуацію на фронті допомогли постачання західної зброї.
Особливо ситуацію змінили американські ракетні системи HIMARS, які погіршили здатність росіян використовувати артилерію.