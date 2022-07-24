Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Захоплення Краматорська та Слов’янська Росією малоймовірне – ISW

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Захоплення Краматорська та Слов’янська Росією малоймовірне – ISW
Фото: Міноборони

Росії не вдасться захопити Слов’янськ та Краматорськ до 11 вересня. Ймовірно, що вона взагалі не зможе цього зробити.

Таку думку висловив аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Варос.

– Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані референдуми на окупованих територіях, – сказав Варос в інтерв’ю Суспільному.

Він додав, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов’янська та Сіверська має відносно вищу густину населення, ніж інші райони Донбасу, і окупанти зіткнулися з труднощами під час боїв у міському середовищі.

Зараз дивляться

– Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, насамперед на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії, – наголосив аналітик.

Джордж Варос стверджує, що РФ вкрай повільно намагається захопити невелике місто – Сіверськ, і поки що їй це не вдається.

А тому, на його думку, немає перспектив швидкого успіху агресорів, якщо врахувати складність та кращу підготовленість оборони Донецької області.

Варос погодився з оцінкою військового командування України про те, що стабілізувати ситуацію на фронті допомогли постачання західної зброї.

Особливо ситуацію змінили американські ракетні системи HIMARS, які погіршили здатність росіян використовувати артилерію.

Читайте
Ворог готується до штурму Краматорська та Бахмута - зведення Генштабу

Джерело: Суспільне
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка