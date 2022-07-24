ВСУ обстреляли ОМОН из Сахалина и разрушили казарму оккупантов в Луганской области
Вблизи Лисичанска Луганской области украинские артиллеристы покрыли огнем отряд сахалинского ОМОНа, прибывшего в Украину на ротацию.
По словам руководителя областной военной администрации Сергея Гайдая, уничтожены по меньшей мере 12 спецназовцев, многие ранены.
Кроме того, в Кадиевке была разрушена казарма, где находились российские военные.
В настоящее время потери уточняются.
– Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия, а западная артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.
За последние недели только в Луганской области мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов.
Много успешных попаданий и в Донецкой области, что не позволяет россиянам атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть, – отмечает Сергей Гайдай.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай