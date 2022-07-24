Вблизи Лисичанска Луганской области украинские артиллеристы покрыли огнем отряд сахалинского ОМОНа, прибывшего в Украину на ротацию.

По словам руководителя областной военной администрации Сергея Гайдая, уничтожены по меньшей мере 12 спецназовцев, многие ранены.

Кроме того, в Кадиевке была разрушена казарма, где находились российские военные.

В настоящее время потери уточняются.

– Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия, а западная артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.

За последние недели только в Луганской области мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов.

Много успешных попаданий и в Донецкой области, что не позволяет россиянам атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть, – отмечает Сергей Гайдай.