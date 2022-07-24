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Факты / Украина

ВСУ обстреляли ОМОН из Сахалина и разрушили казарму оккупантов в Луганской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріли в Луганській області

Вблизи Лисичанска Луганской области украинские артиллеристы покрыли огнем отряд сахалинского ОМОНа, прибывшего в Украину на ротацию.

По словам руководителя областной военной администрации Сергея Гайдая, уничтожены по меньшей мере 12 спецназовцев, многие ранены.

Кроме того, в Кадиевке была разрушена казарма, где находились российские военные.

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В настоящее время потери уточняются.

– Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия, а западная артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.

За последние недели только в Луганской области мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов.

Много успешных попаданий и в Донецкой области, что не позволяет россиянам атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть, – отмечает Сергей Гайдай.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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