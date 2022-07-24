ЗСУ обстріляли ОМОН із Сахаліна та зруйнували казарму окупантів у Луганській області

Поблизу Лисичанська Луганської області українські артилеристи вкрили вогнем загін сахалінського ОМОНу, який прибув до України на ротацію.

За словами керівника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, знищено щонайменше 12 спецпризначенців, багато поранених.

Крім того, у Кадіївці зазнала руйнувань казарма, де перебували російські військові.

Нині втрати уточнюються.

– Сили оборони України завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де точаться активні бойові дії, а західна артилерія допомагає тримати в напрузі росіян у тилу.

За останні тижні лише на Луганщині ми уразили кілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів.

Багато успішних влучань і на Донеччині, що не дає змогу росіянам атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по них можуть влучити, – зазначає Сергій Гайдай.