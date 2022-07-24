ЗСУ за п’ять місяців війни знищили понад 39,5 тис. російських окупантів

Липень, 24 в 9:59

За п’ять місяців із початку повномасштабного вторгнення РФ Збройні сили України знищили орієнтовно 39 520 російських загарбників.

Лише за минулу добу українські військові ліквідували близько 280 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

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Напередодні РФ недорахувалась 14 танків, 13 бойових броньованих машин, п’яти одиниць артилерійських систем, двох одиниць реактивних систем залпового вогню, трьох одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та однієї одиниці спеціальної техніки.

У небі над Україною 23 липня ЗСУ збили три крилаті ракети.

Втрати РФ на 24 липня 2022

особового складу ‒ близько 39 520 (+280),

танків ‒ 1 722 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 3 942 (+13),

артилерійських систем – 869 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 255 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 714,

крилатих ракет – 170 (+3),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 823 (+3),

спеціальної техніки – 73 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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