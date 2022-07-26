Липень, 25 в 21:04

Російські окупанти будують у Приморському районі Маріуполя збірні бетонні курники під виглядом багатоповерхівок.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він уточнив, що найнетиповіше у цій ситуації те, що роблять вони це майже мовчки: без пафосу та пропаганди.

Зараз дивляться

– Але якщо подивитися на те, як вони це роблять – стає зрозуміло, чому. Бетонні коробки ставлять одна на одну на бетонну цеглу без скріплення між собою. Щілини з руку. І одна клітка на одну сім’ю. Загалом на 266 квартир або на 600-700 осіб, – розповів радник.

За його словами, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а до бетонного карткового будинку – “простолюдинів”.

– Стає ясно, що жодного опалення, навіть спроби не буде. Все будівництво тягнуть не лише до фортифікацій, а й у найближчу точку Маріупольського району, де є газ та електрика. Тут і закінчується газопостачання, яке постійно обіцяне і яке неможливо відновити, – резюмував він.

Андрющенко вкотре закликав маріупольців евакуюватися, та нагадав, що зима – близько.





Фото: Петро Андрющенко

Джерело: Петро Андрющенко