У Маріуполі окупанти будують бетонні курники під виглядом багатоповерхівок – Андрющенко
Російські окупанти будують у Приморському районі Маріуполя збірні бетонні курники під виглядом багатоповерхівок.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він уточнив, що найнетиповіше у цій ситуації те, що роблять вони це майже мовчки: без пафосу та пропаганди.
– Але якщо подивитися на те, як вони це роблять – стає зрозуміло, чому. Бетонні коробки ставлять одна на одну на бетонну цеглу без скріплення між собою. Щілини з руку. І одна клітка на одну сім’ю. Загалом на 266 квартир або на 600-700 осіб, – розповів радник.
За його словами, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а до бетонного карткового будинку – “простолюдинів”.
– Стає ясно, що жодного опалення, навіть спроби не буде. Все будівництво тягнуть не лише до фортифікацій, а й у найближчу точку Маріупольського району, де є газ та електрика. Тут і закінчується газопостачання, яке постійно обіцяне і яке неможливо відновити, – резюмував він.
Андрющенко вкотре закликав маріупольців евакуюватися, та нагадав, що зима – близько.
Фото: Петро Андрющенко
Джерело: Петро Андрющенко