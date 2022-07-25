ЗСУ за тиждень пошкодили всі контрольовані РФ мости, що ведуть до Херсона – ISW

Липень, 25 в 7:12

За минулий тиждень українські удари пошкодили всі три мости, що ведуть до міста Херсон та перебувають під контролем війск РФ. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

24 липня війска РФ здійснили обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута, а також провели обмежені наземні штурми в Херсонській області.

Також аналітики повідомляють, що проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS поворотним моментом у війні. У низці провладних Telegram-каналів з’являються повідомлення, що нещодавні українські удари по російських складах, вузлах зв’язку і тилових базах завдають руйнівного впливу на розвиток майбутніх російських наступів.

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Повідомляється, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, зокрема заходи маскування і постійну зміну місця розташування угруповань техніки.

Така тактика не дає змоги армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували під час війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.

Ключові висновки звіту аналітиків ISW:

Українська влада дедалі частіше визнає проведення українських контрнаступальних операцій у Херсонській області.

Кремль відчуває дедалі більший (хоча все ще дуже обмежений) внутрішній спротив з боку етнічних меншин, які непропорційно несуть тягар російської війни в Україні.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.

За минулий тиждень українські удари пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть до міста Херсон.

Російські війська здійснили обмежені наземні штурми в Херсонській області.

Кремль продовжив створення регіональних добровольчих батальйонів і використовує приватні військові компанії для набору кадрів для генерування бойової сили.

Російська окупаційна влада продовжувала створювати умови для проведення референдумів про анексію на окупованих територіях і залучає російських цивільних для відбудови.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW