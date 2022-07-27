Июль, 27 в 19:53

Главное управление Минобороны в среду, 27 июля, сообщает, что движение сопротивления зачищает временно оккупированный Херсон от коллаборантов.

Так, в городе взорвали авто с представителями так называемой полиции российской оккупационной администрации, в результате чего один из них погиб, а второй – госпитализирован.

Как уточняется, это произошло в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина.

Сейчас смотрят

По данным управления Министерства обороны, машину с коллаборантами взорвали с помощью радиоуправляемого фугаса.

– ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам, – отмечается в сообщении.

Фото: Факти ICTV