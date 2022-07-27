Херсон зачищают от коллаборантов: авто оккупационных силовиков взорвали посреди города
Главное управление Минобороны в среду, 27 июля, сообщает, что движение сопротивления зачищает временно оккупированный Херсон от коллаборантов.
Так, в городе взорвали авто с представителями так называемой полиции российской оккупационной администрации, в результате чего один из них погиб, а второй – госпитализирован.
Как уточняется, это произошло в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина.
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По данным управления Министерства обороны, машину с коллаборантами взорвали с помощью радиоуправляемого фугаса.
– ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам, – отмечается в сообщении.
Фото: Факти ICTV