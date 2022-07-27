Херсон зачищають від колаборантів: авто з так званою поліцією підірвали посеред міста
Головне управління Міноборони в середу, 27 липня повідомляє, що рух опору зачищає тимчасово окупований Херсон від колаборантів.
Так, у місті підірвали авто з представниками так званої поліції російської окупаційної адміністрації, внаслідок чого один із них загинув, а другий – госпіталізований.
Як уточнюється, це сталося в Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна.
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За даними управління Міністерства оборони, машину з колаборантами підірвали за допомогою радіокерованого фугасу.
– ГУР МО України нагадує всім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам, – наголошується у повідомленні.
Фото: Факти ICTV