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Факти / Україна

Херсон зачищають від колаборантів: авто з так званою поліцією підірвали посеред міста

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Херсон зачищають від колаборантів: авто з так званою поліцією підірвали посеред міста

Головне управління Міноборони в середу, 27 липня повідомляє, що рух опору зачищає тимчасово окупований Херсон від колаборантів.

Так, у місті підірвали авто з представниками так званої поліції російської окупаційної адміністрації, внаслідок чого один із них загинув, а другий – госпіталізований.

Як уточнюється, це сталося в Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна.

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За даними управління Міністерства оборони, машину з колаборантами підірвали за допомогою радіокерованого фугасу.

– ГУР МО України нагадує всім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам, – наголошується у повідомленні.

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Фото: Факти ICTV

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