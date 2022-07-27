На півдні ЗСУ ліквідували понад 50 окупантів та знищили склад боєприпасів у Солдатському

Липень, 27 в 17:40

На Півдні Україні українські військові ліквідували понад 50 окупантів, а також знищили склад ворожих боєприпасів у Солдатському на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Зазначається, що обстановка в цій зоні напружена, динамічна, але контрольована силами оборони.

– Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях, а окупаційні війська зменшено на 51 рашистів, ще 2 гаубиці Мста-Б, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському, – йдеться у повідомленні.

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В ОК Південь додали, що в Чорному морі напоготові до нанесення ракетних ударів перебувають 2 надводних і 1 підводний ворожі ракетоносії, споряджені 20 ракетами типу Калібр.

– Решта 11 кораблів та катерів рашистського флоту продовжують маневрувати в ракетно безпечних районах поблизу узбережжя Криму, – йдеться у повідомленні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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