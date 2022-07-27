Июль, 27 в 12:24

В Бахмуте Донецкой области оккупанты попали в гостиницу, в результате чего предварительно есть погибшие и раненые.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— В Бахмуте россияне попали в гостиницу — по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция, — говорит Кириленко.

По данным ГСЧС Донецкой области, в результате обстрела Бахмута, произошедшего около 7 утра, частично разрушено двухэтажное здание отеля.

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В целом, с начала проведения работ, на месте происшествия найдено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека.

Разрушили гостиницу: войска РФ обстреляли Бахмут / 3 фотографии

Источник: Павел Кириленко; ГСЧС Донецкой области

Фото: ГСЧС Донецкой области