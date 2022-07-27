Разрушили гостиницу: войска РФ обстреляли Бахмут
В Бахмуте Донецкой области оккупанты попали в гостиницу, в результате чего предварительно есть погибшие и раненые.
Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
— В Бахмуте россияне попали в гостиницу — по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция, — говорит Кириленко.
По данным ГСЧС Донецкой области, в результате обстрела Бахмута, произошедшего около 7 утра, частично разрушено двухэтажное здание отеля.
В 9.25 во время проведения поисково-спасательных работ спасатели из-под завалов достали мужчину. Его госпитализировали.
В целом, с начала проведения работ, на месте происшествия найдено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека.
Источник: Павел Кириленко; ГСЧС Донецкой области
Фото: ГСЧС Донецкой области