Июль, 27 в 15:56

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена ​​работа в портах Одесса, Черноморск и Южный.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ. Отмечается, что выход и заход судов в морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, сопровождаемого кораблем лидирования.

— Военные и гражданские специалисты тщательно производят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы – определение глубины, подходных каналов и рекомендованных путей, – говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отметили, что украинские военные продолжают выполнять свою работу, чтобы возобновить функционирование судоходства во избежание мирового продовольственного кризиса.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна по Черному морю. Аналогичный документ Россия подписала с Турцией и ООН.

В соглашении предусмотрен контроль портов Одесса, Черноморск и Южный за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.