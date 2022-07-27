У Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний
У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ та Південний.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Зазначається, що вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.
– Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів, – йдеться у повідомленні.
У ВМС ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують виконувати свою роботу, щоб відновити функціонування судноплавства, аби уникнути світової продовольчої кризи.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна Чорним морем. Аналогічний документ Росія підписала з Туреччиною та ООН.
В угоді передбачений контроль портів Одеса, Чорноморськ та Південний за українською стороною. Перебування у цих портах інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.