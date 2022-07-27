У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ та Південний.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Зазначається, що вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

– Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів, – йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують виконувати свою роботу, щоб відновити функціонування судноплавства, аби уникнути світової продовольчої кризи.