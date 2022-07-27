Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний

Валентина Чорна, редакторка стрічки
порт Одеси
Фото: Depositphotos

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ та Південний.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Зазначається, що вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

– Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів, – йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують виконувати свою роботу, щоб відновити функціонування судноплавства, аби уникнути світової продовольчої кризи.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна Чорним морем. Аналогічний документ Росія підписала з Туреччиною та ООН.

В угоді передбачений контроль портів Одеса, Чорноморськ та Південний за українською стороною. Перебування у цих портах інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.

Читайте
Україна експортуватиме зерно попри ракетний удар по порту Одеси - Зеленський

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка