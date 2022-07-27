У Пентагоні пообіцяли прискорити передачу Україні обладнання та HIMARS

Липень, 27 в 8:57

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив українського колегу Олексія Резнікова в тому, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше доставити військове обладнання в Україну. Про це Ллойд Остін написав у Twitter.

– Сьогодні вдень я розмовляв телефоном зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Я запевнив його, що ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити обладнання в Україну для протидії російській агресії, – Ллойд Остін.

У прес-службі Пентагону повідомили, що Остін обговорив з Рєзніковим підсумки нещодавньої зустрічі у форматі Рамштайн та поточну допомогу Україні в галузі безпеки, у тому числі недавнє зобов’язання США надати додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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