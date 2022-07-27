Липень, 27 в 8:35

У Херсонській області пізно ввечері 26 липня було чути вибухи біля Антонівського мосту. Про це повідомили очевидці у соцмережах. За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні сили України.

Оновлено 27 липня о 8.28. Речниця ОК Південь Наталя Гуменюк на запитання ведучого Свободи слова на ICTV Вадима Карп’яка в ефірі національного телемарафону підтвердила удар по Антонівському мосту в Херсоні.

– Удари по Антонівському мосту були, але вони були філігранними, – сказала вона.

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– У нас все йде вперед. Ми рухаємося за тими стратегічними напрямками, які собі окреслили. І нікому нас не зупинити, навіть ворогові, – запевнила Гуменюк.

В ОК Південь також повідомили, що гарні новини будуть приходити з Херсона і надалі. Адже наші збройні сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі шляхи, які мають для ворога критичне значення.

Антонівський міст є ключовим елементом постачання для російських підрозділів у Херсон через лівобережжя.

Росіяни спочатку заявили, що їхня ППО начебто збила всі ракети, які були направлені на Антонівський міст. Проте на ранок терористам довелося визнати, що влучання все ж було. Окупаційна “влада” повідомляє про пошкодження мосту та перекриття руху ним.

Напередодні радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вже упродовж трьох діб російські окупанти переправляють озброєння на Херсонський напрямок.

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ситуацію з Антонівським мостом в окупованому Херсоні.

23 липня стало відомо, що наші військові влучили в Дар’ївський міст через річку Інгулець.