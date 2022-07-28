Июль, 28 в 14:38

Российские оккупанты в течение 27 июля 44 раза обстреляли Донецкую область. В результате там погибли не менее пяти гражданских, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Больше всего ударов было по Авдеевке — 17. Также пострадали Бахмут, Торецк, Соледар, Зализное, Нью-Йорк, Пивденное, Пивничное, Горняк, Карловка, Красногоровка, Мемрик, Ильиновка, Федоровка, Константиновка и Камышеваха.

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По данным полиции, россияне попали в школу и жилые дома в Железном, на территорию заводов в Авдеевке и в Карловскую фильтровальную станцию.

– Армия РФ обстреливала жилые кварталы из авиации (неуправляемыми ракетами), зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивных систем залпового огня, – отметили они.

Мирные жители погибли в Авдеевке, Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре. Только в Торецке в результате российских обстрелов за день разрушены и повреждены 12 домов. Из-за повреждения фильтровальной станции жители Донбасса остались без воды.

Недавно министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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