Липень, 28 в 14:38

Російські окупанти протягом 27 липня 44 рази обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього там загинули щонайменше п’ятеро цивільних жителів, ще вісім людей отримали поранення.

Про це повідомила Національна поліція України.

Найбільше ударів було по Авдіївці — 17. Також постраждали Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка і Комишуваха.

Зараз дивляться

За даними поліції, росіяни поцілили у школу і житлові будинки у Залізному, на територію заводів в Авдіївці та в Карлівську фільтрувальну станцію.

– Армія РФ обстрілювала житлові квартали з авіації (некерованими ракетами), зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивних систем залпового вогню, – зазначили вони.

Мирні жителі загинули в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі. Тільки в Торецьку внаслідок російських обстрілів за день зруйновано та пошкоджено 12 будинків. Через пошкодження фільтрувальної станції мешканці Донеччини залишилися без води.

Нещодавно міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донеччини готуватися до евакуації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.