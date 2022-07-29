Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты похитили теплоход, чтобы переплывать Днепр рядом с Антоновским мостом

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Оккупанты похитили теплоход, чтобы переплывать Днепр рядом с Антоновским мостом
Фото: Depositphotos

В Херсоне военные РФ угнали пассажирский теплоход и с его помощью переправляются через Днепр возле поврежденного Антоновского моста.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

– В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове.

Сегодня известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста, — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 июля Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту, который является важным логистическим объектом для армии РФ.

Сейчас смотрят

Источник: полиции Херсонской области

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка