Оккупанты похитили теплоход, чтобы переплывать Днепр рядом с Антоновским мостом

Июль, 29 в 7:09

В Херсоне военные РФ угнали пассажирский теплоход и с его помощью переправляются через Днепр возле поврежденного Антоновского моста.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

– В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове. Сегодня известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста, — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 июля Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту, который является важным логистическим объектом для армии РФ.

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Источник: полиции Херсонской области