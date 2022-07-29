Оккупанты похитили теплоход, чтобы переплывать Днепр рядом с Антоновским мостом
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В Херсоне военные РФ угнали пассажирский теплоход и с его помощью переправляются через Днепр возле поврежденного Антоновского моста.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
– В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове.
Сегодня известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста, — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 26 июля Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту, который является важным логистическим объектом для армии РФ.
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Источник: полиции Херсонской области