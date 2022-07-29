Окупанти викрали теплохід, щоб перепливати Дніпро поряд з Антонівським мостом

Липень, 29 в 7:09

В Херсоні військові РФ викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро поблизу пошкодженого Антонівського мосту.

Про це повідомили у поліції Херсонської області

– В Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові. Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 26 липня Збройні сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту, який є важливим логістичним об’єктом для армії РФ.

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Джерело: Поліція Херсонської області