Июль, 29 в 10:05

Утром 29 июля российские военные обстреляли Николаев кассетными снарядами.

— Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые. Объявлена воздушная тревога! Прошу всех оставаться в укрытиях! — написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаев находится под постоянными обстрелами РФ. Вчера, 28 июля, российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Николаеву. В результате чего была разрушена школа в Корабельном районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

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Источник: Александр Сенкевич