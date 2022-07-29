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Факты / Украина

Россия обстреляла Николаев кассетными снарядами – есть пострадавшие

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия обстреляла Николаев кассетными снарядами – есть пострадавшие
Фото: Depositphotos

Утром 29 июля российские военные обстреляли Николаев кассетными снарядами.

— Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые. Объявлена воздушная тревога! Прошу всех оставаться в укрытиях! — написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаев находится под постоянными обстрелами РФ. Вчера, 28 июля, российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Николаеву. В результате чего была разрушена школа в Корабельном районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич

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