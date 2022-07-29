Липень, 29 в 10:05

Вранці 29 липня російські військові обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

– Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Оголошена повітряна тривога! Прошу всіх залишатись в укриттях! – написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські терористи сьогодні завдали удару по зупинці громадського транспорту. Відомо вже про 5 загиблих та 7 поранених.

– 12 чоловік лежить на землі, швидкі поїхали, – розповів Кім.

Обережно, жорстокі кадри! 18+

Зараз дивляться

Влучили по зупинці: Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами, є жертви (18+) / 17 фотографий

Нагадаємо, що Миколаїв перебуває під постійними обстрілами РФ. Вчора, 28 липня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Миколаєву. В результаті чого було зруйнувано школу в Корабельному районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 156-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич

Фото: Данило Сліж