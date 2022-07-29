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Факти / Україна

В портах Одещини готуються до відправки 17 суден з майже 600 тис. тонн зерна

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Порт Південний
Фото: УНІАН

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що в портах Одеської області вантажаться перші судна з українським зерном, які були заблоковані в українських акваторіях з початку війни.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на каналі Telegram.

Тимошенко уточнив, що у портах знаходиться 17 суден із майже 600 000 тонн вантажів, з яких 16 – з українським зерном загальною тоннажністю близько 580 000 тонн.

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За його словами, кораблі найближчим часом вийдуть до портів призначення.

– Україна стояла і стоятиме на засадах демократії та цінностях вільного світу. Упевнений, українське зерно й надалі годуватиме мільйони людей у ​​всьому світі, – резюмував заступник керівника.

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