Липень, 29 в 15:08

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що в портах Одеської області вантажаться перші судна з українським зерном, які були заблоковані в українських акваторіях з початку війни.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на каналі Telegram.

Тимошенко уточнив, що у портах знаходиться 17 суден із майже 600 000 тонн вантажів, з яких 16 – з українським зерном загальною тоннажністю близько 580 000 тонн.

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За його словами, кораблі найближчим часом вийдуть до портів призначення.