ООН готова направить экспертов для расследования обстрела колонии в Оленовке

Июль, 30 в 18:35

ООН заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке Донецкой области.

– В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативу Международного комитета Красного Креста, – заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Напомним, что в ночь на 29 июля российские оккупанты обстреляли колонию оккупированной Еленовке, где пребывали украинские военнопленные, среди которых были бойцы полка Азов. Точной информации о погибших пока нет.

В Офисе генпрокурора сообщали о 40 жертвах и 130 раненых. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших.

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Источник: Голос Америки