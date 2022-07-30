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Факти / Україна

ООН готова направити експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ООН
Фото: Depositphotos

ООН заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці Донецької області.

– У зв’язку з нещодавньою трагедією у в’язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста, – заявив заступник офіційного представника Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

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Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня російські окупанти обстріляли колонію окупованої Оленівки, де перебували українські військовополонені, серед яких були бійці полку Азов. Точної інформації щодо загиблих поки що немає.

В Офісі генпрокурора повідомляли про 40 жертв та 130 поранених військових. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих.

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Джерело: Голос Америки

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