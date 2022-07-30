Июль, 30 в 7:17

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла семь ударов по позициям армии РФ на Юге Украины.

Пара штурмовиков и истребитель атаковали два скопления вражеской силы и техники в Херсонском и Снегиревском районах.

В Николаевской области украинские защитники попали в склад российских боеприпасов.

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Четырьмя парами вертолетов атаковано скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах.

В Херсонской и Николаевской областях ВСУ поразили опорный пункт и укрепленные подземные укрытия подразделений РФ.

30 июля подтверждено огневое поражение украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями пункта управления батальонной тактической группы 34 отдельной мотострелковой бригады РФ в Брускинском.

Кроме того, результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.

Огненным поражением украинские военные на Юге Украины заставили оккупантов отказаться от контратаки в направлении Брускинское – Белозерка.

Не допустили украинские военные потери, когда накануне враг четырежды парами вертолетов атаковал позиции ВСУ и отбитые населенные пункты.

Известно, что 29 июля армия РФ на Юге Украины потеряла:

105 российских военных,

семь танков Т-62 и 72,

гаубицу Мста-Б,

две самоходные артустановки,

самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С,

17 единиц бронированной и автомобильной техники,

два полевых склада боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Окончательные потери врага доразведываются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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