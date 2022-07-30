РФ встановила поромну переправу під Антонівським мостом

Липень, 30 в 12:55

Російські війська після ударів ЗСУ по Антонівському мосту в Херсонській області встановили під ним поромну переправу.

Така інформація є в експертів Інституту вивчення війни (ISW).

За даними американських фахівців, зробили росіяни це для того, щоб знову з’явилась можливість перетинати Дніпро.

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Є дані в ISW, що російська окупаційна влада полагодила Дар’ївський міст на схід від Херсона, попередньо знісши понтонний, щоб зробити його придатним для пасажирського руху.

Таким чином, кажуть американські експерти, РФ прагне зберегти свої наземні лінії зв’язку через Дніпро, що з’єднує Херсон із тиловими районами на сході області.

Водночас українська сторона попереджає: розгортання понтонних переправ чи використання цивільного теплоходу для переправи між берегами може бути інформаційною кампанією, яку розгортають окупанти для введення в оману.

– Це може свідчити як про спробу РФ дійсно налагодити транспортне сполучення, так і про підготовку певних провокацій. Ми знаємо про підступність ворога, тому стежимо за його діями, – зазначила в ефірі національного телемарафону керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Cил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, Збройні сили України влучними ударами суттєво порушили залізничне сполучення й тримають цей транспортний коридор під вогневим контролем.

Крім того, ЗСУ відстежують, що відбувається з Антонівським мостом після ударів.

Тримають українські захисники під вогневим контролем і Новокаховський напрямок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW