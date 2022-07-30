Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Чугуеве прозвучала серия взрывов – что известно

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Днем 30 июля в Чугуеве Харьковской области прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. В то же время, на территории области не была объявлена воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Напомним, что Россия атаковала Харьков ночью 30 июля. Оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам города.

По данным Штаба обороны Харькова, россияне били ракетами С-300.

Они разрушили центральный корпус и спортивный зал одного из училищ, а позже – попали в землю вблизи одного из ранее разрушенных зданий. По предварительной информации, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Харьков готовится к повторному наступлению России на город и область - Синегубов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка