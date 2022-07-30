Июль, 30 в 17:11

Днем 30 июля в Чугуеве Харьковской области прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет. В то же время, на территории области не была объявлена воздушная тревога.

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Напомним, что Россия атаковала Харьков ночью 30 июля. Оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам города.

По данным Штаба обороны Харькова, россияне били ракетами С-300.

Они разрушили центральный корпус и спортивный зал одного из училищ, а позже – попали в землю вблизи одного из ранее разрушенных зданий. По предварительной информации, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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