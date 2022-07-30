Спалахнула будівля вишу: РФ двічі обстріляла Харків

Липень, 30 в 6:05

Уночі 30 липня російські військові двічі обстріляли Харків.

Цей факт підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Спершу ворожі ракети прилетіли близько третьої години ночі до Слобідського району.

Зараз дивляться

Поцілили окупанти в будівлю одного з навчальних закладів.

– Там пожежа, яку гасять наші хлопці з Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про постраждалих інформації немає, – повідомив Ігор Терехов.

Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто.

Де саме був “приліт”, з’ясовують представники влади міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов