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Факти / Україна

У Чугуєві пролунала серія вибухів – що відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Вдень 30 липня у Чугуєві на Харківщині пролунала серія вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підвердження наразі немає. Водночас на території області не була оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, що Росія атакувала Харків і вночі 30 липня. Окупанти завдали ударів по Слобідському та Новобаварському районах міста.

За даними Штабу оборони Харкова, росіяни гатили ракетами С-300.

Вони зруйнували центральний корпус та спортивну залу одного з училищ, а пізніше – влучили в землю поблизу однієї з раніше зруйнованих будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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