У Чугуєві пролунала серія вибухів – що відомо
Вдень 30 липня у Чугуєві на Харківщині пролунала серія вибухів.
Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підвердження наразі немає. Водночас на території області не була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що Росія атакувала Харків і вночі 30 липня. Окупанти завдали ударів по Слобідському та Новобаварському районах міста.
За даними Штабу оборони Харкова, росіяни гатили ракетами С-300.
Вони зруйнували центральний корпус та спортивну залу одного з училищ, а пізніше – влучили в землю поблизу однієї з раніше зруйнованих будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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