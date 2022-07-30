Липень, 30 в 17:11

Вдень 30 липня у Чугуєві на Харківщині пролунала серія вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підвердження наразі немає. Водночас на території області не була оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, що Росія атакувала Харків і вночі 30 липня. Окупанти завдали ударів по Слобідському та Новобаварському районах міста.

За даними Штабу оборони Харкова, росіяни гатили ракетами С-300.

Вони зруйнували центральний корпус та спортивну залу одного з училищ, а пізніше – влучили в землю поблизу однієї з раніше зруйнованих будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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