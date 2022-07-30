Знищені склади та техніка: авіація ЗСУ 7 разів вдарила по позиціях РФ на Півдні

Липень, 30 в 7:17

Українська авіація упродовж минулої доби завдала сім ударів по позиціях армії РФ на Півдні України.

Пара штурмовиків і винищувач атакували два скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах.

У Миколаївській області українські захисники влучили в склад російських боєприпасів.

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Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах.

У Херсонській та Миколаївській областях ЗСУ уразили опорний пункт та укріплені підземні укриття підрозділів РФ.

30 липня підтверджено вогневе ураження українськими ракетно-артилерійськими підрозділами пункту управління батальйонної тактичної групи 34 окремої мотострілецької бригади РФ у Брускінському.

Крім того, результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

Вогневим ураженням українські військові на Півдні України змусили окупантів відмовитись від контратаки в напрямку Брускінське – Білозірка.

Не допустили українські військові втрат, коли напередодні ворог чотири рази парами гелікоптерів атакував позиції ЗСУ та відбиті населені пункти.

Натомість відомо, що 29 липня армія РФ на Півдні України втратила:

105 російських військових,

сім танків Т-62 та 72,

гаубицю Мста-Б,

дві самохідні артустановки,

самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона-С,

17 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

два польових склади боєприпасів у Бериславському й Херсонському районах.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

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