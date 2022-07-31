Липень, 30 в 23:50

Протягом доби українські захисники знищили ще низки російських баз та складів боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Telegram канали Збройні сили України. Війна з окупантами.

Так, у Новій Каховці, що на Херсонщині, був знищений склад бойових комплектів та база окупантів. Також у Херсонській області українські сили знищили базу ворога у Таврійському районі, склади БК у Бериславському районі та Чорнобаївці, та ще уточнюються втрати ворога у Дар’ївському районі.

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В Енергодарі, що в Запорізькій області, ЗСУ влучили в базу російських загарбників.

У Снігурівському районі, що на Миколаївщині, ворог втратив склад БК.

Водночас на Луганщині українські захисники знищили два склади боєкомплектів у Алчевську та Первомайську.

Таким чином, за минулу добу було ліквідовано шість складів БК та три бази російських загарбників.

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Активна демілітаризація російських складів та баз почалась наприкінці червня та протягом усього липня, після того, як в Україну почали постачати високоточні РСЗВ, такі як, наприклад, британські M270 і більш відомі американські мобільні системи HIMARS.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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