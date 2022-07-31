ЗСУ за добу знищили шість складів БК та три бази окупантів
Протягом доби українські захисники знищили ще низки російських баз та складів боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Telegram канали Збройні сили України. Війна з окупантами.
Так, у Новій Каховці, що на Херсонщині, був знищений склад бойових комплектів та база окупантів. Також у Херсонській області українські сили знищили базу ворога у Таврійському районі, склади БК у Бериславському районі та Чорнобаївці, та ще уточнюються втрати ворога у Дар’ївському районі.
В Енергодарі, що в Запорізькій області, ЗСУ влучили в базу російських загарбників.
У Снігурівському районі, що на Миколаївщині, ворог втратив склад БК.
Водночас на Луганщині українські захисники знищили два склади боєкомплектів у Алчевську та Первомайську.
Таким чином, за минулу добу було ліквідовано шість складів БК та три бази російських загарбників.
Активна демілітаризація російських складів та баз почалась наприкінці червня та протягом усього липня, після того, як в Україну почали постачати високоточні РСЗВ, такі як, наприклад, британські M270 і більш відомі американські мобільні системи HIMARS.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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