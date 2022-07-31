Коментарі росіян у соцмережах та свідчення потерпілих: як фіксують воєнні злочини РФ

Липень, 31 в 0:05

У доведенні геноциду українського народу допомагають росіяни, які пишуть у соцмережах, що всі повинні бути знищеними.

Про це в ефірі Єдних новин заявила правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

– Збирають ці коментарі партнерські організації, нещодавно робили твітерспейс якраз зі збору доказів. Наші експерти говорили про те, що це надзвичайно помічна штука, і скріни всіх цих коментарів допомагають. Тому провокуйте, нехай вони пишуть якомога більше цих коментарів, в яких видно, що їх умисел знищити українців і в яких видно, що якраз вони заражені нацизмом, – каже Решетилова.

Також вона повідомила, щоб диктатор опинився на лаві підсудних, потрібна політична воля світу та юридичний аспект. І тому для України дуже важливо ратифікувати Римський статут, аби кваліфікувати весь той спектр воєнних злочинів, які чинить Росія в нашій країні.

Зараз дивляться

– Оскільки більшість країн світу ратифікували Римський статут і визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тут вже питання не лишет в політичній волі, а й в інституційній пам’яті і включенності в цю систему міжнародного права, – повідомляє вона.

Також вона зазначила, що у доведенні злочинів РФ дуже важлива фіксація свідчинь потерпілих.