Коментарі росіян у соцмережах та свідчення потерпілих: як фіксують воєнні злочини РФ
У доведенні геноциду українського народу допомагають росіяни, які пишуть у соцмережах, що всі повинні бути знищеними.
Про це в ефірі Єдних новин заявила правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.
– Збирають ці коментарі партнерські організації, нещодавно робили твітерспейс якраз зі збору доказів. Наші експерти говорили про те, що це надзвичайно помічна штука, і скріни всіх цих коментарів допомагають. Тому провокуйте, нехай вони пишуть якомога більше цих коментарів, в яких видно, що їх умисел знищити українців і в яких видно, що якраз вони заражені нацизмом, – каже Решетилова.
Також вона повідомила, щоб диктатор опинився на лаві підсудних, потрібна політична воля світу та юридичний аспект. І тому для України дуже важливо ратифікувати Римський статут, аби кваліфікувати весь той спектр воєнних злочинів, які чинить Росія в нашій країні.
– Оскільки більшість країн світу ратифікували Римський статут і визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тут вже питання не лишет в політичній волі, а й в інституційній пам’яті і включенності в цю систему міжнародного права, – повідомляє вона.
Також вона зазначила, що у доведенні злочинів РФ дуже важлива фіксація свідчинь потерпілих.
– Голоси потерпілих надзвичайно важливі, тому що вони можуть говорить такою мовою, яка буде зрозуміла. Іноді це мова емоцій, іноді це сльози, іноді це надзвичайно важко слухати. Нічого так не працює, як ця емоція. Це один з аспектів, де ми збираємо свідчення, документуємо, знаходимо цих людей, а після цього надаємо слово цим потерпілим у найвищих кабінетах, – говорить правозахисниця.