У ВСУ появилась возможность начать контрнаступление еще на одном направлении — ISW

Август, 02 в 7:43

Аналитики ISW считают, что РФ продолжает перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины и, вероятно, пока приостанавливает Славянскую кампанию.

— Министерство обороны Великобритании также отметило, что российские силы, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении, а Генштаб Украины сообщил, что российские силы перегруппировываются в Запорожской области. На кадрах из социальных сетей видно, как в последние недели российские войска перебрасывают технику и персонал как в Запорожскую, так и в Херсонскую области, — добавили в Институте.

По мнению экспертов, частичный вывод войск РФ из северной части Донецкой области лишит врага необходимой боевой мощи в районе Славянска.

— Вывод, вероятно, создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление на Изюмском направлении, так же как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области. Передислокация российских войск в Запорожскую область также предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси, — отметили в ISW.

Источник: ISW