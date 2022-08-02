У ЗСУ з’явилась можливість розпочати контрнаступ ще на одному напрямку – ISW

Серпень, 02 в 7:43

Аналітики ISW вважають, що РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, ймовірно, поки що припиняє Слов’янську кампанію.

– Міністерство оборони Великої Британії також зазначило, що російські сили, ймовірно, визначили Запорізьку область як уразливий фронт, який потребує посилення, а Генштаб України повідомив, що російські сили перегруповуються у Запорізькій області. На кадрах із соціальних мереж видно, як останніми тижнями російські війська перекидають техніку та персонал як у Запорізьку, так і в Херсонську області, – додали в експерти.

На їхню думку, часткове виведення військ РФ із північної частини Донецької області позбавить ворога необхідної бойової сили в районі Слов’янська.

– Висновок, ймовірно, створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку, як і захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області. Передислокація російських військ у Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, проходитимуть по всій південній осі, – зазначили в ISW.

Джерело: ISW